СЕУЛ, 4 фев — ПРАЙМ. Южнокорейские производители автомобилей и техники приостанавливают производство на своих заводах из-за нехватки экспортируемых из Китая деталей, поставки которых прервались из-за коронавируса, сообщает южнокорейский телеканал YTN.

В ближайшие дни до 7 февраля автомобильный производитель Hyundai Motor Group временно остановит все свои заводы. Большинство производственных линий не будут работать как минимум до 11 февраля.

В качестве причины называется то, что правительство КНР продлило новогодние выходные до 9 февраля, в связи с чем южнокорейские производители кабельных сборок и жгутов, которые закупали материалы в Китае, не могут поставить их на заводы.

В среду остановят первый завод в Ульсане, в четверг — вторую линию пятого завода в Ульсане, завод в Чонджу и другие. Производство не будет продолжено до тех пор, пока не наладятся поставки нужных деталей.

Еще одна автомобильная компания SsangYong Motor также остановила до 12 февраля завод в городе Пхёнтхэк.

Помимо этого, KIA Motors, которая входит в Hyundai Motor Group, заявила о снижении темпов производства на заводах в Хвасоне и Кванджу, где делают седаны K5, K3 и фургоны Kia Bongo.

Samsung Electronics, LG Display, SK Innovation и другие фирмы продлили выходные до 9 февраля на своих заводах в Китае в соответствии с указанием правительства КНР.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал во вторник принять меры по смягчению влияния эпидемии коронавируса на экономику страны.

"Нужно поспешить с подготовкой всесторонних контрмер для того, чтобы минимизировать удар и ущерб для экономики нашей страны в случае худшего варианта событий, если ситуация (с коронавирусом – ред.) затянется", — заявил президент.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По последним данным, число заболевших по всему миру превысило 20,6 тысячи пациентов, умерли 427 человек. Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны, в том числе в Россию. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.