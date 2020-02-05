МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского автомобильного гиганта Ford Motor Co., приходящаяся на головную компанию, в 2019 году упала в 78 раз, до 47 миллионов долларов против 3,67 миллиарда годом ранее, сообщается в отчете компании.

Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 0,01 доллара против 0,92 доллара по итогам 2018 года. Выручка Ford уменьшилась на 2,7%, до 155,9 миллиарда долларов.

За четвертый квартал Ford получил чистый убыток в 1,672 миллиарда долларов, увеличившись в 14 раз в годовом выражении. Разводненный убыток на акцию составил 0,42 доллара против убытка годом ранее в 0,03 доллара. Выручка за три месяца сократилась на 5% к прошлому году, до 39,7 миллиарда долларов.

Между тем компания отмечает, что пока рано оценивать последствия вспышки коронавируса для бизнеса. В 2020 году Ford ожидает показателя капитальных затрат в диапазоне от 6,8 до 7,3 миллиарда долларов, а скорректированный показатель EBIT в размере 5,6-6,6 миллиарда долларов.

Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер. Штат компании составляет около 191 тысячи сотрудников по всему миру.