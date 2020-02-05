МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в январе нарастил продажи в России на 1,2% в годовом выражении, до 21,79 тысячи единиц, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль Ford в 2019 году упала в 78 раз

"Lada подвела итоги первого месяца 2020 года: в январе продажи составили 21790 автомобилей, что на 1,2% выше, чем результат продаж в январе 2019 года", — говорится в сообщении.

Рыночная доля Lada в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей за первый месяц 2020 года, по собственной оценке компании, составила 21%. Самой популярной моделью Lada по итогам продаж января 2020 года осталась Lada Granta. Своих покупателей нашли 8,47 тысячи автомобилей этого семейства, что на 11% выше показателей прошлого года.

На втором месте по популярности – семейство Lada Vesta. За январь в России было продано 7,506 тысячи автомобилей Lada Vesta — на 6% больше, чем год назад.

"Мы позитивно оцениваем результаты продаж Lada в январе. Возобновление государственных программ по стимулированию авторынка, развитие модельного ряда, слаженная работа всех подразделений и нашей дилерской сети позволили начать этот год с оптимистичных объемов продаж", — прокомментировал исполнительный вице-президент компании по продажам и маркетингу Оливье Морне.