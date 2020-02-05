МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось почти на 4 миллиарда долларов за последние сутки благодаря росту капитализации американской компании Tesla до рекордной отметки, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time.

Маску принадлежат 22% акций Tesla.

Согласно счетчику Forbes Real Time, который отображает состояние долларовых миллиардеров по всему миру в режиме реального времени, во вторник капитал Маска увеличился на 3,8 миллиарда долларов, или на 9,5%. Сейчас состояние Маска оценивается в 43,1 миллиарда долларов.

Акции Tesla активно растут, с начала недели бумаги выросли в цене на 40%. На момент закрытия торгов вторника стоимость бумаг составляла 887 долларов за акцию. При этом капитализация компании превысила отметку в 159 миллиардов долларов.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.