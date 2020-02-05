МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Южнокорейская Hyundai продала в России в январе 11 395 машин, что на 5% больше по сравнению с январем 2019 года, следует из сообщения компании.

"Компания "Хендэ Мотор СНГ", официальный дистрибьютор автомобилей Hyundai на территории РФ, публикует отчет о продажах в январе 2020 года, зафиксировав результат в 11 395 реализованных автомобилей (+5% к январю 2019 года). При этом на долю кроссоверов приходится 65% от общего числа проданных автомобилей марки (7469 единиц), два из которых — Creta и Tucson – входят в тройку моделей-лидеров, показавших самые высокие продажи в январе", — отмечается в сообщении.

Так, из самых популярных машин бренда на долю Creta пришлось 5376 проданных машин, Solaris — 3408 штук, Tucson — 1382 автомобиля, Santa Fe — 711 машин, подсчитала компания.