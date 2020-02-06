МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в январе в России выросли на 1,8% в годовом выражении — до 102,1 тысячи штук, следует из сообщения комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

"Неплохое начало нового года, ожидания от которого были довольно пессимистичными. Январские продажи традиционно являются самым низкими в году, поэтому нам придется подождать и посмотреть, каков будет тренд в месяцах с более высокими продажами – в феврале и особенно в марте", — комментирует председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

При этом начиная с января ежемесячные данные АЕБ не включают теперь в себя сведения о продажах BMW и Mini, в связи с решением BMW изменить периодичность публикации данных о продажах с ежемесячной на ежеквартальную, отмечается в сообщении.

"Для корректного сравнения по годам данные об объемах продаж марок BMW и Mini в 2019 году в данном пресс-релизе не приводятся. АЕБ планирует регулярно публиковать ежеквартальный отчет о продажах, включающий данные о продажах BMW и Mini начиная с апрельского выпуска результатов рынка за первый квартал 2020 года", — поясняет ассоциация.

Что касается других марок, то продажи "АвтоВАЗа" по итогам января выросли на 1%, до 21 790 автомобилей, Kia — снизились на 5%, до 14 955 машин, Hyundai — наоборот, выросли на те же 5%, до 11 395 машин, Renault показала рост на 6%, до 8 293 автомашин, Toyota выросла на 20%, до 6 405 автомобилей. Вплотную к лидерам из топ-5 находится Volkswagen, продав 6 269 автомашин (рост на 1%).

Статистика также демонстрирует продолжающийся рост реализации китайских брендов, который значительно превосходит рыночные показатели. Так, продажи Haval, который в середине прошлого года запустил завод под Тулой, выросли на 244%, до 1 228 машин, Geely — на 97%, до 778 машин, Changan — на 827%, до 241 машины и Chery — на 12%, до 417 автомобилей, следует из данных АЕБ.