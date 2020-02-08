ПЕКИН, 8 фев – ПРАЙМ. Завод американского автопроизводителя Tesla, расположенный в китайском Шанхае, возобновит свою работу 10 февраля, заявил на пресс-конференции в субботу официальный представитель правительства Шанхая Сюй Вэй.

"Насколько мне известно на данный момент, расположенный в районе Линьган шанхайский завод Tesla возобновит производство 10 февраля. Административный комитет района Линьган сообщил, что, учитывая трудности, с которыми столкнулись ключевые производственные предприятия, включая завод Tesla, власти намерены координировать усилия, чтобы помочь предприятиям как можно скорее возобновить производство", — заявил Сюй Вэй.

Он отметил, что в понедельник многие предприятия в Шанхае возобновят работу после каникул, которые из-за коронавируса были продлены на ряде объектов на 10 дней. Сюй Вэй выразил надежду, что все работодатели предпримут необходимые меры для обеспечения безопасности и здоровья сотрудников.

Завод Tesla в Шанхае, который стал первым заводом автопроизводителя за пределами США, открылся в конце прошлого года.

По последним данным, в Шанхае с момента вспышки заболевания зарегистрировано 268 случаев заражения, из них состояние 8 человек критическое, 12 – тяжелое, 1 скончался, 41 выписан из больниц.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число жертв коронавируса в Китае превысило 720, заражены более 34,5 тысячи.