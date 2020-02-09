ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 фев — ПРАЙМ. Система точного наведения на взлетно-посадочную полосу (ВПП) не работала в аэропорту Усинска, где в воскресенье жестко сел самолет авиакомпании "ЮТэйр", сообщили журналистам в пресс-службе перевозчика.

Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости о жесткой посадке самолета "ЮТэйр" в аэропорту Усинска, летевшего из Москвы. Воздушное судно, как отмечалось, ударилось хвостовой частью о взлетную полосу, на борту в этот момент находились 94 человека, в том числе шесть членов экипажа. Вскоре Росавиация уточнила, что у самолета Вoeing 737-500 при посадке в Усинске были проблемы с шасси, борт остановился в пределах взлетно-посадочной полосы, никто не пострадал.

Позже авиакомпания пояснила, что при посадке самолета в аэропорту Усинска произошел резкий непрогнозируемый сдвиг ветра. Экипажу удалось удержать самолет на полосе до полной остановки, уже на ВПП у лайнера произошел подлом основных стоек шасси. По словам представителя авиакомпании, на рейсе работал опытный экипаж: налет командира воздушного судна превышает 6 900 часов, второго пилота — 3 600 часов.

Согласно информации перевозчика, после остановки самолета экипаж обеспечил эвакуацию пассажиров, пострадавших нет, один пассажир самостоятельно обратился за медпомощью с ушибом колена. В Усинск вылетели специалисты "ЮТэйр" для анализа полетной информации и определения причин случившегося, отмечали в компании.

"При посадке самолета 9 февраля, которая привела к слому шасси, в аэропорту не работала система точного наведения на полосу ILS, не работали огни подхода к взлетно-посадочной полосе. Но диспетчеры аэропорта смогли передать экипажу сведения о состоянии полосы, которые позволили командиру и второму пилоту максимально смягчить посадку", — сообщили в "ЮТэйр".

Представитель авиакомпании также подчеркнул, что переносит рейс из Усинска в Москву, который был запланирован в понедельник, из-за неудовлетворительного состояния взлетно-посадочной полосы аэропорта вылета.

"Полоса покрыта льдом и заметена снегом. Авиакомпания уже оповестила пассажиров о переносе рейса. Время вылета уточняется. В данный аэропорт летает только "ЮТэйр", так как авиакомпания специализируется на маршрутах в северных регионах со сложными климатическими условиями", — добавили в пресс-службе.