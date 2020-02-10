МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Новый Volkswagen Polo, который, согласно обещаниям компании, будет представлен в кузове лифтбэк вместо традиционного седана, появится в продаже на российском рынке в июне этого года, рассказали РИА Новости несколько автодилеров марки.

"Старт продаж нового Polo — июнь", — сказали собеседники агентства.

По сообщению компании, которое Volkswagen распространил 4 февраля, автомобиль, помимо нового типа кузова, существенно увеличится в размерах, что положительно скажется на объемах багажника — он вырастет на 90 литров и составит 550 литров. Кроме того, уже в стартовой комплектации для Polo будет предлагаться светодиодная оптика, также среди новшеств — светодиодная приборная панель, мультимедиа с расширенными функциями, система бесключевого доступа, добавил Volkswagen.

Вместе с тем, линейка двигателей для модели будет такая же, как у текущего поколения машины — два мотора объемом 1,6 литра — 90 и 110 лошадиных сил, а также один турбированный агрегат в 1,4 литра и 125 лошадиных сил, следует из данных компании.

Volkswagen Polo занимает шестую строчку среди самых популярных автомобилей у россиян по итогам 2019 года, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). За прошлый год в России было продано 56 102 седана немецкого концерна, годом ранее — 59 450 машин.