МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Nissan может приостановить выпуск машин на своем заводе в Санкт-Петербурге после 17 февраля в случае, если не будет возобновлено производство компонентов для сборки на китайских заводах концерна, рассказал РИА Новости представитель компании.

"Если заводы не запустятся 17-го числа (февраля — ред.), то риск есть. Но они обещали, что запустятся", — сказал собеседник агентства. В конце января в беседе с РИА Новости он не исключил возможности того, что возникнут проблемы с поставкой компонентов с китайских заводов концерна.

До этого 10 февраля стало известно, что Nissan приостановит производство на одном из своих японских заводов из-за перебоев в поставках компонентов из Китая.

Власти Китая 31 декабря прошлого года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.

Nissan Motor — один из крупнейших автопроизводителей в Японии. Компания основана в 1933 году и входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Производит автомобили брендов Nissan, Infiniti и Datsun. Чистая прибыль Nissan, приходящаяся на акционеров головной компании, по итогам первого полугодия 2019-2020 финансового года упала в 3,7 раза к уровню прошлого года и составила 65,4 миллиарда иен (около 600 миллионов долларов). Выручка компании уменьшилась на 9,6% — до 5 триллионов иен (45,9 миллиарда долларов).