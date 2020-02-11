МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого автомобильного концерна Daimler, приходящаяся на акционеров компании, по итогам 2019 года сократилась в 3 раза и составила 2,377 миллиарда евро, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 2,22 евро против 6,78 евро по итогам 2018 года. Выручка Daimler за год выросла на 3%, достигнув 172,745 миллиарда евро.

По итогам четвертого квартала чистый убыток Daimler, приходящийся на акционеров компании, составил 109 миллионов евро против прибыли в 1,561 миллиарда евро за аналогичный квартал предыдущего года. За квартал компания получила разводненный убыток на акцию в 0,1 евро против прибыли год назад в 1,46 евро. Выручка компании поднялась на 1%, до 47,127 миллиарда евро.

В четвертом квартале Daimler продала 910 163 автомобиля по всему миру (снижение на 1% в годовом выражении). По итогам всего 2019 года компания реализовала почти 3,345 миллиона автомобилей, что незначительно меньше уровня предыдущего года.

В 2020 году компания ожидает выручку примерно на уровне 2019 года. Меры по реструктуризации в текущем году окажут негативное влияние на показатели прибыли, говорится в релизе, но в последующие годы влияние на результаты будет положительным.

Daimler AG — один из крупнейших мировых автоконцернов, которому, в частности, принадлежит 15% акций российского "Камаза". Был образован в 1883 году. Штат компании по состоянию на конец 2019 года составляет около 298,7 тысячи человек.