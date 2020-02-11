МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Производитель потребительских товаров Procter & Gamble и ритейлер "Магнит" планируют в 2020-2021 годах создать крупнейшую в России сеть фандоматов — автоматов, принимающих использованные пластиковые бутылки для дальнейшей переработки, сообщили РИА Новости в пресс-службе P&G.

"В магазинах "Магнит" в Москве и Краснодаре установят 80 автоматов по приему пластиковой упаковки для дальнейшей переработки. Сеть фандоматов "Магнита" и P&G станет крупнейшей в России", — рассказали в пресс-службе. Первые совместные фандоматы откроются в мае, в течение года компании намерены установить все 80 аппаратов.

Похожие проекты по сбору пластиковой и алюминиевой тары с помощью фандоматов запускали X5 Retail Group и Coca-Cola в России в 2019 году. В рамках пилота аппараты установили в десяти московских магазинах "Пятерочка". Около 20 фандоматов компании "РТ-Инвест" были поставлены в школах Казани в 2020 году.

Кроме этого, несколько российских ведомств обсуждают возможность установки фандоматов, в которые можно будет сдавать бутылки и в обмен пополнять свою транспортную карту или получать баллы на оплату парковки.

Procter & Gamble (P&G) — один из лидеров мирового рынка потребительских товаров. Развивает бренды стиральных порошков Ariel и Tide, шампуней Head & Shoulders, Pantene, Herbal Essences, подгузников Pampers и т.д. Компания работает в 70 странах мира.

"Магнит" — один из ведущих ритейлеров России. Под управлением компании на конец 2019 года находилось 20 725 магазинов.