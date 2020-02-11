МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Официальный представитель изготовителя Renault ЗАО "Рено Россия" отзывает 332 автомобиля марок Logan и Sandero в России из-за возможного несоблюдения процесса сварки подрамника, говорится в сообщении Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, произведенные с марта по май 2019 года. В случае если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого авто необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита, информирует Росстандарт.

"Причиной отзыва транспортных средств является возможное несоблюдение технического процесса сварки подрамника", — поясняет ведомство.

На транспортных средствах будет произведена проверка на наличие 16 сварных швов на подрамнике передней подвески, а также при необходимости замена подрамника. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев, уточняет ведомство.