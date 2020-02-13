МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Официальный представитель BMW в РФ ООО "БМВ Русланд Трейдинг" отзывает 1652 автомобиля в России из-за возможных проблем с подушкой безопасности водителя, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили BMW 3 серии (серия E46), реализованные с января 1998 года по декабрь 2000 года.

"Причиной отзыва транспортных средств является то, что на некоторых автомобилях надувная подушка безопасности водителя оснащена одноступенчатым газогенератором типа "NADI". Появились основания полагать, что газогенератор этого типа может со временем разгерметизироваться", — говорится в сообщении.

Уполномоченные представители изготовителей "БМВ Русланд Трейдинг" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

На автомобилях будет выполнена проверка серийного номера на газогенераторе надувной подушки безопасности водителя и при необходимости ее замена, уточняет ведомство. Все работы будут бесплатны для владельцев.