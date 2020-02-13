МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla намерен провести допэмиссию обыкновенных акций на сумму около 2 миллиардов долларов, говорится в сообщении компании.

Tesla также предлагает 30-дневный опцион на покупку дополнительных акций на сумму около 300 миллионов долларов.

Гендиректор Tesla Илон Маск намерен приобрести в ходе допэмиссии компании обыкновенные акции на сумму до 10 миллионов долларов. Кроме того, член совета директоров Tesla Ларри Эллисон приобретет акции на сумму до 1 миллиона долларов.

"Совокупная валовая выручка от размещения при условии полного использования опциона на покупку дополнительных ценных бумаг составит приблизительно 2,3 миллиарда долларов до учета скидок и расходов. Tesla намерена использовать полученные от размещения средства для дальнейшего укрепления финансового баланса, а также для общих корпоративных целей", — говорится в сообщении компании.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.