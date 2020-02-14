МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay завершил продажу своего сервиса StubHub швейцарской интернет-платформе по продаже билетов viagogo за 4,05 миллиарда долларов, сообщается в релизе американской компании.

"eBay Inc…. сегодня объявил о том, что завершил продажу StubHub в пользу viagogo за 4,05 миллиарда долларов", — говорится в релизе. О сделке было объявлено в ноябре прошлого года.

После закрытия сделки eBay ожидает чистую выручку в размере 2,31-2,36 миллиарда долларов в первом квартале 2020 года, что ниже январского прогноза в 2,55-2,6 миллиарда. Пересмотр учитывает продажу StubHub. Разводненную прибыль на акцию за этот период компания прогнозирует на уровне 0,54-0,57 доллара, что выше оценки из годового финансового отчета в 0,5-0,53 доллара за счет эффекта от программы обратного выкупа акций.

eBay Inc. — компания, предоставляющая услуги в области интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния. StubHub специализируется на обмене и перепродаже билетов.

viagogo — глобальная онлайн-платформа билетов на спортивные, музыкальные и развлекательные мероприятия.