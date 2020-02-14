МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Сеть магазинов косметики "Подружка", которую приобрела сеть "Л'Этуаль", продолжит работу под своим брендом, сообщила РИА Новости гендиректор "Л'Этуаль" Татьяна Володина.

Отвечая на вопрос, будет ли сеть "Подружка" работать под собственным брендом, она сказала: "Конечно, это независимый отдельный бизнес, они будут продолжать действовать своей стратегии".

Володина также рассказала журналистам, что "Л'Этуаль" находится в постоянном поиске активов для приобретения.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в январе одобрила ходатайство компании "Алькор и Ко" (операционная структура сети "Л'Этуаль") о приобретении компании "Табер Трейд" (управляет сетью магазинов косметики "Подружка").

"Л'Этуаль" — одна из крупнейших сетей магазинов парфюмерии и косметики в России. На данный момент сеть насчитывает порядка 1000 магазинов в более 200 городах России.

Сеть "Подружка" основана в 2005 году и насчитывает более 200 магазинов, преимущественно — в Москве и Московской области.

Володинатакже рассказала, что "Л'Этуаль" в 2020 году планирует увеличить число магазинов на 5%, до 1050.

"В 2020 году планируем открытие 50 магазинов. Мы делаем сейчас фокус на флагманские магазины. То есть, думаю, что из 50 будет около 40 флагманских магазинов", — рассказала Володина.

Флагманские магазины — это магазины площадью около 1000 квадратных метров, которые расположены в зонах с высоким трафиком, в частности в торговых центрах.