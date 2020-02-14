МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Совет директоров "Трансконтейнера" на заседании в пятницу прекратил полномочия Вячеслава Сараева на посту гендиректора и избрал новым занимавшего пост замглавы компании Виктора Маркова, сообщил РИА Новости источник, знакомый с решениями совета.

Выходец из структур Evraz ("Енисей Капитал", аффилированной с основными акционерами Evraz — Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, — принадлежит 25,1% "Трансконтейнера") Сараев стал гендиректором оператора в конце июня 2018 года. Сергей Шишкарев, президент "Дело", которая в конце 2019 года купила у РЖД 50% плюс две акции "Трансконтейнера", сообщал, что группа не планирует менять гендиректора. Однако в феврале появилась информация о планах замены главы "Трансконтейнера". Вопрос о смене гендиректора значился в повестке совета директоров 14 февраля.

"Марков", — сообщил источник, знакомый с решениями совета директоров, в пятницу.

Газета "Коммерсант" писала, что новым генеральным директором "Трансконтейнера" может стать президент российской транспортной группы Fesco Александр Исурин. Позднее "Дело" официально сообщила, что планирует ввести ряд людей в топ-менеджмент "Трансконтейнера", в том числе Исурина, не уточняя, на какой именно пост.

Источник РИА Новости, близкий к совету директоров оператора и "Дело", говорил, что совет директоров "Трансконтейнера" 14 февраля может избрать временного гендиректора. Группа позднее сообщила, что одним из кандидатов, который может быть номинирован на позицию генерального директора для избрания на совете директоров 14 февраля, является Марков.

Помимо "Дело" и "Енисей Капитала", акционером "Трансконтейнера" является ВТБ с пакетом 24,47%. Группа "Дело" при этом выставляла оферту всем акционерам оператора на выкуп их долей. Ее срок истекает в последних числах марта.