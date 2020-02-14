ХЕЛЬСИНКИ, 14 фев — ПРАЙМ. Контейнеровоз Maersk Tema захвачен пиратами примерно в 300 километрах от Нигерии, говорится в сообщении датской компании Maersk.

"Контейнеровоз Maersk Tema принадлежит и управляется компанией Peter Döhle Schiffart и Bernhard Schulte ship Management. Было подтверждено, что судно подверглось нападению пиратов 14 февраля, когда оно находилось в 200 милях к западу от Гвинеи. Мы внимательно следим за ситуацией и предложили нашу полную поддержку Peter Döhle Schiffart и Bernhard Schulte ship Management в этой сложной ситуации", — говорится в сообщении компании Maersk в Twitter.

Финское издание Iltalehti приводит подробности.

"В пятницу утром пиратам удалось подняться на борт контейнеровоза Maersk Tema примерно в 300 километрах от нигерийского побережья. По крайней мере, два пирата смогли попасть на корабль", — говорится в сообщении. По данным издания, на контейнеровозе включена система AIS (Automatic Identification System), которая показывает, что судно стоит на месте.

По данным сайта судоходной навигации Fleetmon, поблизости других кораблей нет.

Корабль направлялся из порта Пуэнт-Нуар в Конго в Нигерию.