МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Продажи автомобилей Lada в Европейском союзе (ЕС) в январе сократились в годовом исчислении на 41,7%, до 183 штук, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

В целом продажи новых автомобилей в ЕС за минувший месяц снизились на 7,5%, до 956,8 тысячи штук.

"Спрос на новые легковые автомобили на четырех основных рынках ЕС упал в течение первого месяца 2020 года. Франция продемонстрировала самый сильный спад (-13,4%), за ней следуют Испания (-7,6%), Германия (-7,3%) и Италия (-5,9%)", — говорится в сообщении.

Среди факторов, которые способствовали снижению продаж, ACEA называет ухудшение мировой экономической конъюнктуры и неопределенность, связанную с выходом Великобритании из Европейского союза.

В январе, по данным ACEA, продажи PSA Group сократились на 12,9% в годовом исчислении, Volkswagen Group — на 0,4%, группы Renault — на 16,3%.