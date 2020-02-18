МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Альянс "Камаза" и Sollers будет взаимно полезным и может привести к созданию практически монополии на рынке коммерческого транспорта в РФ, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм". В то время как зарубежные компании кооперируются для работы над беспилотными автомобилями и электромобилями, российские производители, по мнению аналитиков, объединяют силы, чтобы выжить на рынке в условиях сложной экономической ситуации.

Крупнейший российский производитель грузовиков "Камаз" и группа Sollers Вадима Швецова договорились о создании альянса, а представители компаний уже начали формировать совместную повестку.

Представитель Sollers подтвердил РИА Новости, что стороны начали обсуждать вопрос создания альянса и конкретные области кооперации.

В первую очередь компании собираются реализовать инвестиционные проекты в сфере производства автокомпонентов, "цифровой трансформации в области маркетинга и продаж" и развития новых технологий, рассказал "Ведомостям" источник, близкий к "Камазу". По словам источника, близкого к Sollers, компании будут совместно развивать новые формы потребления коммерческих автомобилей, технологии цифровизации продаж и маркетинга, а также совместно осуществлять некоторые закупки.

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА

Альянс "Камаз" и Sollers будет взаимно полезным, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. По его словам, Sollers получит доступ к некоторым инновациям, в том числе от Daimler, а также дополнительные возможности по обслуживанию автомобилей в сервисных центрах и доступ к сети продаж "Камаз". "Камаз", в свою очередь, давно вынашивал планы проникновения на рынок лёгкого коммерческого транспорта, который является одним из наиболее ёмких, отмечает эксперт.

Соответственно, если роста продаж тяжёлых грузовиков не будет, то "Камаз" всё равно сможет продолжить своё развитие в рамках нового сегмента, заключает Кочетков.

Sollers работает с такими представителями автоиндустрии как Ford, SsangYong, Mazda и владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники УАЗ, корейские SsangYong, а также бензиновые и дизельные двигатели ЗМЗ, рассказывает о преимуществах кооперации с компанией автомобильный обозреватель Егор Васильев. "Камаз", по его словам, охватывает сферу большегрузного коммерческого транспорта и, по сути, является в этой области монополистом с активной поддержкой государства.

"С учётом кооперации этих двух компаний мы получаем, как минимум, монополию коммерческого транспорта от малотоннажного до крупнотоннажного на территории России", — убежден эксперт.

БУДУТ ЛИ БЕСПИЛОТНИКИ

Совместное развитие беспилотного и электротранспорта автомобильными компаниями — это мировая тенденция, но в России и странах СНГ спрос на данные технологии ещё крайне мал, считает Кочетков. По его словам, развитие инфраструктуры электротранспорта также не позволяет говорить о каких-либо устойчивых продажах электромобилей в будущем.

"Это всё ещё очень нишевый продукт. Для отечественных компаний более важным является снижение издержек и вывод производства на более высокий технологичный уровень. Вполне очевидно, что создание альянсов – это один из способов решения данной задачи", — добавляет эксперт.

С ним соглашается Васильев: "Вопрос развития сферы беспилотного транспорта пока не получает достаточного развития исключительно из-за неготовности дорожной инфраструктуры и российского законодательства". Однако, по его мнению, наработки "Камаза" впоследствии могут быть без особых сложностей использованы во всем модельном ряду альянса.

ЕДИНИЧНЫЙ СЛУЧАЙ ИЛИ ТРЕНД

В последние годы производители автомобилей стремятся к более тесной кооперации, создают различные альянсы. Это помогает экономить на разработках, а также снижать стоимость послепродажного обслуживания техники. Российские производители немного отстают от данной тенденции, так как больше сосредоточены на внутреннем, а не на глобальном рынке, считает Кочетков.

Чем крупнее компания и чем шире ее охват как с точки зрения разнообразия выпускаемых моделей, так и с точки зрения применимости автомобилей в широком круге коммерческих областей от магистральных грузоперевозок до личного малолитражного транспорта, тем лучше, тем больше шансов на выживание в условиях нестабильной экономической реальности, добавляет Васильев.

Тем не менее, ждать новых альянсов на российском авторынке, по мнению эксперта, в ближайшие годы не стоит.

"Наш рынок не настолько успешен и разнообразен. Тем более что на нем практически не осталось полностью независимых автопроизводителей", — заключает он.