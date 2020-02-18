Moody's понизило рейтинг Renault до "Ва1" с "Ваа3" со стабильным прогнозом
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные рейтинги французского автопроизводителя, группы Renault, до "Ва1" с "Ваа3" со стабильным прогнозом, говорится в релизе агентства.
"Понижение рейтинга до "Ва1" вызвано существенным ослаблением операционных показателей Renault… который больше не соответствует рейтинговому уровню "Ваа3", — объясняет рейтинговое действие агентство.
Moody's, основываясь на прогнозе Renault на 2020 год, не ожидает, что компания сможет восстановить уровень операционной маржи в среднесрочной перспективе.
Кроме того, агентство прогнозирует, что операционная прибыль Renault опустится ниже 1% в 2020 году и будет оставаться под давлением в течение длительного периода.
Renault S. A. — одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций. Российская группа "АвтоВАЗ" входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами — Lada, Renault, Nissan, Datsun.
https://1prime.ru/business/20200218/830959149.html