МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные рейтинги французского автопроизводителя, группы Renault, до "Ва1" с "Ваа3" со стабильным прогнозом, говорится в релизе агентства.

"Понижение рейтинга до "Ва1" вызвано существенным ослаблением операционных показателей Renault… который больше не соответствует рейтинговому уровню "Ваа3", — объясняет рейтинговое действие агентство.

Moody's, основываясь на прогнозе Renault на 2020 год, не ожидает, что компания сможет восстановить уровень операционной маржи в среднесрочной перспективе.

Кроме того, агентство прогнозирует, что операционная прибыль Renault опустится ниже 1% в 2020 году и будет оставаться под давлением в течение длительного периода.

Renault S. A. — одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций. Российская группа "АвтоВАЗ" входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами — Lada, Renault, Nissan, Datsun.