ТУЛА, 19 фев — ПРАЙМ. Минфин согласился с оценкой компенсаций авиакомпаниям РФ в 1,6 миллиарда рублей в счет ущерба, вызванного приостановкой полетов в Китай, сроков выплат пока нет, обсуждается выделение денег из резервного фонда правительства, рассказал журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

"1,6 миллиарда рублей… Минфин оценку прямых убытков от прекращения, от невозможности дальнейшего совершения рейсов в Китай для 10 наших авиакомпаний, с этой оценкой согласился — с расчетом размера прямых убытков. В настоящее время мы обсуждаем вопрос о том, чтобы из резервного фонда эту компенсацию получить. Когда она будет выплачена, я сейчас вам сказать не могу, поскольку решение о выплате еще не принято", — сказал Дитрих, добавив, что в части автобусных перевозчиков компенсация не обсуждалась.

Российские авиакомпании запросили более 60 допусков на полеты в Китай, в том числе в Ухань, следует из материалов межведомственной комиссии по допуску авиакомпаний к воздушным перевозкам к заседанию 21 февраля, опубликованных Росавиацией.

Большую часть допусков запросила авиакомпания Red Wings. Также допуски на полеты в Китай запросили "Уральские авиалинии", "Ираэро", Azur Air, Royal Flight, iFly.

Red Wings в том числе запросила допуски из Москвы, Санкт Петербурга и Жуковского в Ухань.

Россия в связи с распространением коронавируса с 1 февраля закрыла все регулярные рейсы российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. По соглашению с КНР в Москву летают еще четыре китайские авиакомпании. С 14 февраля также приостановлены чартерные рейсы российских авиакомпаний.