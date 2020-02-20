МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Гендиректор Tesla Илон Маск в ходе допэмиссии купил обыкновенные акции компании на сумму почти в 10 миллионов долларов, сообщается на сайте Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC).

Отмечается, что Маск в общей сложности купил 13 037 акций по цене 767 долларов за акцию. Как подсчитало агентство Блумберг, таким образом, гендиректор Tesla увеличил свою долю в компании до 18,5%.

Ранее Маск уже объявлял о своем намерении совершить такую покупку. Кроме того, член совета директоров Tesla Ларри Эллисон также объявлял о решении приобрести акции компании — на сумму до 1 миллиона долларов.

В середине февраля Tesla сообщила о завершении допэмиссии бумаг на сумму чуть более 2 миллиардов долларов, при этом, по наблюдению агентства Блумберг, она разместила акции с максимальным дисконтом за 10 лет своего существования в качестве публичной компании — на 4,6% ниже стоимости бумаг компании по итогам закрытия рынка в прошлый четверг.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.