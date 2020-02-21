МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. За первые две недели февраля продажи автомобилей в Китае снизились в 12,2 раза в годовом выражении, следует из сообщения Ассоциации легковых автомобилей этой страны (China Passenger Car Association, CPCA).

"Продажи легковых автомобилей в Китае составили 4 909 штук в первые 16 дней (февраля — ред.), что ниже 59 930 автомобилей за аналогичный период годом ранее", — передаёт агентство Рейтер со ссылкой на CPCA.

Эксперты прогнозируют слабость автомобильного сектора экономики на фоне развития ситуации с новым китайским коронавирусом. Так, аналитики международного рейтингового агентства Fitch считают, что вспышка заболевания может привести к снижению продаж новых автомобилей в Китае и перебоям в глобальных цепочках поставок, что усугубит проблемы отрасли в текущем году.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.

Подтвержденное количество зараженных в Китае превысило 75,4 тысячи, из них 2 236 человек скончались. За сутки зафиксировано 889 новых случаев — вдвое больше, чем днем ранее. Ещё в 26 странах выявлены больше 1 тысячи случаев заражения.