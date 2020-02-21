МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Официальный представитель изготовителя BMW на российском рынке ООО "БМВ Русланд Трейдинг" отзывает 191 автомобиль в России из-за возможных проблем с коробкой передач, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили марки BMW M5 (серия F90) и M8 (серия F92), реализованные с февраля по декабрь 2019 года.

"Причиной отзыва транспортных средств является механическое сдавливание проводов в жгуте проводов коробки передач внутри соединения металлического зажима в сочетании с высокой температурой окружающей среды. Это при определенных обстоятельствах может вызвать расплавление изоляции жгута проводов коробки передач", — говорится в сообщении.

В итоге это может привести к короткому замыканию между проводами, в результате которого сработает предохранитель. "Автомобиль перейдет в аварийный режим коробки передач и переключится в нейтральное положение (N). При перезапуске автомобиля в стоячем положении автоматическая коробка передач переключится на блокировку трансмиссии на стоянке (P)", — поясняет агентство.

Как отмечает Росстандарт, на автомобилях будет выполнено корректное закрепление или переустановка жгута проводов коробки передач.

Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить машины в ближайший дилерский центр для ремонта. Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.