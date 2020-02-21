Попытка оживления или грубое вмешательство: в РФ повысят налог на коммерческий транспорт
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Возможное повышение налога на коммерческие автомобили экокласса Евро-3 и ниже оживит рынок коммерческого транспорта, значительная часть которого имеет внушительный срок службы и вредит экологии, а также принесет ощутимую выгоду недавно созданному альянсу "Камаза" и Sollers и "Группе "Газ".
Вместе с тем, эксперты опрошенные агентством "Прайм" полагают, что параллельно с повышением налоговых ставок государство должно предложить стимулирующие программы для приобретения экологически чистого коммерческого транспорта, иначе инициатива Минпромторга обернется очередными вливаниями в бюджет и вмешательством в бизнес грузоперевозок.
Накануне замглавы Минпромторга Александр Морозов заявил, что в ближайшее время направит в Минтранс предложения об увеличении с 2021 года "кардинальным образом" ставки транспортного налога на коммерческий транспорт экокласса Евро-3 и ниже. По мнению ведомства, такая мера повысит привлекательность новых и более экологичных транспортных средств, что, в свою очередь, окажет позитивное воздействие на окружающую среду.
ТОПЛИВНЫЕ СТАНДАРТЫ И ЭКОЛОГИЯ
Российские автопроизводители позитивно отнеслись к предложению Минпромторга, сказали РИА Новости представители автоконцернов.
"Инициативу поддерживаем. Процент выбытия старого автопарка в коммерческом сегменте очень низкий — 3% в год, при нормальном уровне выбытия — не менее 7%. Сейчас доля машин старше 10 лет в парке коммерческого транспорта превышает 70% от общего объёма парка и остаётся критически высокой… А при использовании в частных перевозках устаревший автопарк ещё и представляет собой потенциальную угрозу безопасности для пассажиров", — считает представитель Sollers.
Младший директор по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Никита Власов напоминает, что Россия полностью перешла на стандарт топлива Евро-3 в 2008 году, Евро-2 был принят в 2005 году.
“Именно к старому автопарку двух стандартов 90-х годов и будет относиться резкое повышение налогов", — полагает он.
Минпромторг оценивает количество таких машин в 3 млн единиц.
Власов уверен в том, что данная инициатива продиктована заботой об экологии: "В подтверждение этого стоит сказать, что для автомобилей старых экостандартов уже давно введены ограничения на въезд в Москву".
В свою очередь автомобильный обозреватель Егор Васильев сомневается, что в основе предложения Мипромторга — беспокойство об экологии.
"Если власти так беспокоятся об экологии, то почему тогда в большинстве регионов России до сих пор практически невозможно найти топливо, соответствующее стандарту Евро-6, не говоря о том, что и Евро-5 далеко не всегда соответствует стандартам,” – сказал он.
"Если с рынка старательно выдавливается коммерческий транспорт Евро-3 и ниже, то должны быть разработаны стимулирующие программы для приобретения экологически чистого коммерческого транспорта. Сейчас же, по сути, предлагается ввести прогрессивную ставку экологического транспортного налога. Возникает вопрос: каким образом полученные денежные средства используются, и как они влияют на экологию? И не перекладывают ли власти на нас вину за экологические проблемы", — рассуждает Васильев.
ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК КОММЕРЧЕСКОГО АВТОТРАНСПОРТА
Власов считает, что рост налоговой нагрузки по старым автомобилям повлияет на рост спроса на новые марки.
По мнению Васильева, в предлагаемой инициативе усматривается попытка оживления рынка коммерческого транспорта — все-таки именно коммерческие тягачи и грузовики имеют очень внушительный срок службы и часто эксплуатируются десятилетиями.
"Естественно, что основными выгодоприобретателями в этой ситуации может оказаться "Камаз", который недавно объединился с компанией Sollers”, и Группа "Газ", — говорит он.
Под внешне благовидным предлогом защиты экологии появляется возможность грубого вмешательства в рынок грузоперевозок, а вот сумеет ли он это пережить покажет время, заключает эксперт.
https://1prime.ru/business/20200221/830973921.html