МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Россияне в качестве подарка на 14 февраля чаще всего приобретали смартфоны, театральные и авиабилеты, а также бронировали гостиницы, говорится в совместном исследовании "Связного" и QIWI.

Исследование основано на данных каналов приема электронных платежей в пользу крупных онлайн-магазинов в категориях, которые пользуются наибольшей популярностью среди тех, кто планирует приобрести подарок.

Для того, чтобы отследить динамику интереса пользователей к конкретным категориям товаров, аналитики изучили две недели до праздника и аналогичный период 2019 года и сравнили активность пользователей как в предпраздничные дни, так и в "типичные" будние дни за неделю до праздника.

"Гаджеты традиционно остаются одним из наиболее популярных подарков ко Дню святого Валентина. В категории технологичных товаров c 1 по 14 февраля больше всего клиенты "Связного" приобретали смартфоны, средняя цена которые составила почти 15 тысяч рублей", — говорится в исследовании. На втором вместе в категории электроника — умные часы и фитнес-трекеры, на третьем наушники.

Как и год назад, на 14 февраля пользователи активнее, чем обычно, приобретали билеты в кино, театр и на концерты, а также бронировали гостиницы и авиабилеты. "Пользователи на 43% больше, чем в 2019 году, потратили на "Зрелища" – билеты в театр, на концерты, выставки, экскурсии и шоу-программы. Однако же средний чек в этой категории уменьшился почти вдвое по сравнению с прошлым годом – на 87%, хотя количество транзакций возросло почти на треть (31%)", — уточняют аналитики.

При этом, оборот платежей за авиабилеты вырос на 27% по сравнению с 2019 годом. 13 и 14 февраля пользователи на 75% чаще, чем в 2019 году, покупали билеты на самолет. В целом средний чек за туристические поездки увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, отмечается в исследовании.

По данным исследования, пользователи на 46% чаще, чем в непраздничный период неделей ранее, заказывали билеты в кино. "В среднем за билеты в кино пользователи платили 610 рублей, а в театр или на концерт – 1300 рублей. На авиабилеты в среднем тратили 18,5 тысяч рублей, на гостиницы – 15,5 тысяч рублей, на туристические поездки – 35 тысяч рублей".

В пятерку самых покупающих регионов в преддверии 14 февраля вошли Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан и Свердловская область.