МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Выручка ритейлера "Вкусвилл" за прошлый 2019 год выросла в полтора раза и составила $1,28 млрд. Как пишет газета "Ведомости", сети, позиционирущейся как магазины продуктов для здорового питания, впервые превысив $1 млрд.

За последние четыре года выручка компании выросла в четыре раза.

Компания сообщила изданию, что открыть один новый "Вкусвилл" обходится в $85 тысяч — 90 тысяч. Новые магазины выходят на безубыточность за первые 3-6 недель, окупаемость вложений в открытие точки достигается через 12 месяцев.

В конце 2019 года "Вкусвилл" начал расширять non-food-сегмент: российский бренд детской одежды Loloclo договорился об установке своих корнеров на территории пяти магазинов "Вкусвилл" в столице.

По состоянию на октябрь 2019 года, сеть "Вкусвилл" насчитывала свыше 1 тысячи торговых точек.