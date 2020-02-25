МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) направила вице-премьеру Юрию Борисову предложения по стимулированию вывода старых автомобилей из эксплуатации, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на соответствующее письмо.

Так, отмечая, что РФ ратифицировала Парижское соглашение по климату, в АЕБ напоминают: в России 82,3% парка среднетоннажного и тяжелого грузового транспорта относятся к экологическому классу "Евро-3". Это не только наносит ущерб экологии, но и "предопределяет высокий уровень аварийности на российских дорогах, поскольку средний возраст данных транспортных средств превышает 15 лет", говорится в письме.

АЕБ предлагает как стимулировать обновление парка за счет госсубсидий на покупку новой техники, так и вводить ограничительные меры — в частности, запрещать таким машинам въезд в крупные города. Также АЕБ предлагает повысить транспортный налог для владельцев техники класса "Евро-3" и ниже. О существовании сходной идеи 20 февраля сообщил Минпромторг. Позднее министерство уточняло, что речь идет только о коммерческом транспорте.

У АЕБ есть и иные предложения: например, по аналогии с опытом ряда стран ЕС ввести повышенный тариф в системе "Платон" для техники класса "Евро-3" и ниже. Сейчас плата за возмещение вреда, который наносится дорожному покрытию, взимается только с грузовиков массой свыше 12 тонн.

При этом из-за потенциальной социальной "чувствительности" АЕБ предлагает, чтобы на первом этапе была затронута исключительно коммерческая техника, начиная со среднетоннажных грузовиков — свыше 6 тонн (категории M2, M3, N2, N3). Кроме того, запускать меры предлагается только в отдельных субъектах, затем расширяя их на другие регионы и категории автомобилей. Источник газеты поясняет, что повышение налога предлагается сначала для тяжелого транспорта, потом LCV, в самую последнюю очередь для легковых автомобилей.