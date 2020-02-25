МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. "Камаз" может с 20 апреля ввести неполную рабочую неделю из-за снижения поставок комплектующих из Китая в связи с распространением коронавируса, следует из приказа, опубликованного в корпоративном издании компании.

"Документ сообщает, что неполная рабочая неделя может быть введена с 20 апреля в связи со снижением объема поставок комплектующих изделий (сырья и т.п.) из Китая, вызванным обострением эпидемиологической обстановки, вызванной коронавирусной инфекцией", — отмечается в газете.

Сообщается, что приказ издан с целью подстраховки, на случай возможных перебоев в поставках ряда комплектующих. "Подобные приказы призваны помочь избежать незапланированных простоев производства с целью экономии средств компании. Аналогичные приказы о возможном объявлении простоя традиционно выпускаются в сложные для компании моменты и, как правило, бывают аннулированы до наступления срока их исполнения", — уточняет издание.

По словам представителя "Камаза", вопрос с китайскими компонентами сейчас не стоит остро и не повлияет на работу компании в марте. Средняя доля комплектующих, импортируемая из КНР, составляет порядка 10%, но и им уже нашли замену, уточнил собеседник агентства.