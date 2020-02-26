МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль французского автомобильного концерна Groupе PSA, приходящаяся на акционеров головной компании, по итогам прошлого года составила 3,201 миллиарда евро, увеличившись на 13% по сравнению с 2018 годом, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль в пересчете на акцию в отчетном периоде составила 3,4 евро против 3,01 евро годом ранее. Выручка за отчетный год выросла на 1% — до 74,731 миллиарда евро. В январе компания сообщала, что по итогам года продала 3,489 миллиона автомобилей, что на 10% ниже показателя годичной давности.

Поддержали рост выручки за год товарный ассортимент (на 4,3%) и цены (на 1,2%), что частично было скомпенсировано снижением продаж партнерам (на 1,7%), негативным курсовым эффектом (на 0,5%), а также объемам продаж и ассортиментом по странам (на 2,4%) и другими причинами.

Компания ожидает, что в 2020 году автомобильный рынок снизится на 3% в Европе и на 2% в России, но останется стабильным в Латинской Америке.

PSA (прежнее название — PSA Peugeot Citroen) — второй по величине производитель легковых автомобилей в Европе после Volkswagen AG. Штаб-квартира расположена в Париже. Был образован путем покупки компанией Peugeot 90%-ного пакета акций Citroen в 1976 году.