МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз по продажам автомобилей в мире в текущем году до снижения на 2,5% с ожидаемых ранее —0,9% из-за влияния коронавируса на спрос и поставки, говорится в релизе агентства.

"Мировые продажи автомобилей в 2020 году снизятся на 2,5%, что меньше снижения на 4,6% в 2019 году, но хуже нашего предыдущего прогноза снижения на этот год в 0,9%. Продажи вернутся к умеренному росту только в 2021 году, рост составит 1,5%", — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента агентства Фалька Фрея (Falk Frey).

Ухудшение прогноза агентство объясняет влиянием коронавируса на спрос на автомобили и цепи поставок. Moody's отмечает, про прогноз по сектору остается негативным.

Снижение продаж автомобилей в Китае составит 2,9% в текущем году против предыдущего прогноза роста на 1%. Продажи в США останутся слабыми, отмечает агентство, а продажи стран Западной Европы покажут снижение. Единственным крупным авторынком, который покажет рост продаж, будет Япония, считают аналитики. Рост в 0,4% последует после снижения на 1,4% в 2019 году, вызванного увеличением налогов и перебоями в производстве из-за трех мощных тайфунов.

Ранее в феврале агентство Fitch сообщило, что вспышка коронавируса окажет давление на автомобильный сектор в текущем году из-за вероятного снижения продаж новых автомобилей в Китае и возникновения перебоев с поставками по всему миру.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились почти 30 тысяч. Вирус распространился из Китая в 33 страны, сообщает ВОЗ.