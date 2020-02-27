МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила "А-Проперти", бенефициаром которой выступает бизнесмен Альберт Авдолян, купить компании, занимающиеся разработкой и строительством инфраструктуры Эльгинского месторождения: "Эльгауголь", "Эльга-дорога" и "Мечел Транс Восток", сообщило ведомство.

"ФАС России рассмотрела ходатайство общества с ограниченной ответственностью "А-Проперти"… о приобретении доли в размере 100% уставного капитала зарегистрированных на территории Российской Федерации общества с ограниченной ответственностью "Эльгауголь",… общества с ограниченной ответственностью "Эльга-Дорога"… и общества с ограниченной ответственностью "Мечел Транс Восток"… и установила, что сделка, заявленная в ходатайстве, не приведет к ограничению конкуренции", — указано в сообщении.

Эльга — крупнейшее в Якутии и одно из самых крупных в мире месторождений угля — его оценочные запасы достигают 2,2 миллиарда тонн. Разработкой месторождения и строительством инфраструктуры занимаются три компании: "Эльга-дорога", "Мечел Транс Восток" и "Эльгауголь". "Мечелу" принадлежит 51% акций в этих компаниях, еще 49% — у Газпромбанка.

Акции Газпромбанку были проданы "Мечелом" в июне 2016 года за 34,4 миллиарда рублей с правом обратного выкупа акций через три года. По условиям сделки, в случае, если "Мечел" отказывается от выкупа, Газпромбанк ищет нового покупателя. В августе 2019 года стало известно, что Эльгой активно интересуется "А-Проперти". Тогда же в ФАС подтвердили подачу ходатайства о приобретении у Газпромбанка 49% Эльги.