МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого химического концерна BASF SE за 2019 год поднялась в 1,8 раза к уровню предыдущего года и составила 8,421 миллиарда евро, свидетельствуют данные финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию по итогам отчетного периода составила 9,15 евро против 5,11 евро годом ранее. Выручка компании составила 59,316 миллиарда евро, что на 1,5% меньше по сравнению с прошлым годом.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль составила 150 миллионов евро, уменьшившись в 2,3 раза в годовом выражении. Показатель EBIT до вычета особых статей составил 765 миллионов евро, что на 23% больше год к году, хотя аналитики ожидали показатель на уровне в 655 миллионов. Прибыль в пересчете на одну акцию по итогам отчетного периода составила 0,16 евро против 0,37 евро годом ранее. Выручка компании составила 14,686 миллиарда евро, что на 2% ниже по сравнению с таким же периодом прошлого года.

BASF отмечает высокий уровень неопределенности в мировой экономике в 2020 году в связи с влиянием коронавируса на спрос и производство. Несмотря на такие риски, компания ожидает роста выручки в текущем году до 60-63 миллиардов евро.

BASF — немецкая компания, производящая химикаты, пластмассы, специальные продукты, средства защиты растений, ее дочерние структуры занимаются добычей нефти и газа. Компания работает более чем в 80 странах мира, количество сотрудников группы по состоянию на конец 2019 года превышает 117,6 тысячи человек.