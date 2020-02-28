МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Частный мелкосерийный производитель электрокаров из Чехии создаст электромобиль на базе УАЗ "Хантер", следует из сообщения УАЗа (входит в Sollers Вадима Швецова).

"Всесторонне оценив потенциал знаменитой модели, компания MW Motors – частный мелкосерийный производитель премиальных электрокаров из Чешской Республики – анонсировала выпуск сразу двух инновационных модификаций на базе ульяновского внедорожника. Созданный на основе УАЗ "Хантер" электромобиль MWM Spartan сочетает передовые технологии с легендарной проходимостью – характерной родовой чертой всех автомобилей УАЗ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что будущий электрокар полностью сохранит узнаваемую внешность, а конструктивные изменения объемно затронут техническую часть. Электродвигатель, который в данный момент проходит финальные испытания, и блок аккумуляторных батарей емкостью от 56 до 90 кВт/ч обеспечат новинке уверенные динамические свойства и внушительный запас хода. А геометрические параметры и подключаемый полный привод с понижающей передачей позволят сохранить возможности за пределами асфальта на прежнем уровне, поясняет УАЗ.

Предполагается, что автомобили линейки Spartan смогут закрыть собой фактически пустующую западноевропейскую нишу моделей для работников фермерских хозяйств, лесной промышленности и горнодобывающих компаний, чья деятельность напрямую связана с бездорожьем.

"Кроме того, MWM Spartan вновь откроет дорогу автомобилям УАЗ на рынки стран с левосторонним движением. Производство внедорожников с бензиновой и электрической силовыми установками для Великобритании по окончанию сертификационных испытаний запланировано на третий и четвертый кварталы 2020-го, соответственно. Запуск версии EV для остальной Европы ожидается в конце года", — также отмечается в сообщении.

Сборка обеих модификаций будут осуществляться в Чешской Республике на производственных мощностях MW Motors, поясняет УАЗ.