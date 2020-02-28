МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Потери российских туроператоров от ограничений из-за коронавируса с учетом Италии предварительно оцениваются в 27 миллиардов рублей, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"По предварительным оценкам, на настоящий момент потери туроператоров РФ от всех случаев запрета и ограничения на продажу туров в различные страны, включая Италию, уже составляют порядка 27 млрд рублей", — говорится в сообщении.

В четверг Ростуризм выпустил рекомендации российским туроператорам и турагентам приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Италию, Иран и Южную Корею из-за участившихся там случаев заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.