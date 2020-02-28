ЖЕНЕВА, 28 фев — ПРАЙМ. Международный автосалон в Женеве, который должен был пройти с 5 по 15 марта, отменят из-за вспышки коронавируса.

"Девяностый Международный автомобильный салон, который должен был открыться для СМИ в следующий понедельник, а для обычных посетителей с 5 по 15 марта, не состоится", — говорится в пресс-релизе организаторов, который они распространили в пятницу.

Решение было принято в связи с требованием правительства Швейцарии отменить из-за коронавируса до 15 марта все массовые мероприятия, где предполагается участие свыше 1000 человек.

В пятницу утром в ходе чрезвычайного заседания, посвященного развитию ситуации, Федеральный совет принял решение запретить до 15 марта все массовые мероприятия с участием свыше 1000 человек. Организаторы частных или общественных мероприятий, где предполагается участие менее 1000 человек, должны проконсультироваться с властями кантонов о целесообразности и безопасности проведения таких встреч.

Организаторы салона оценивают понесенные убытки из-за его отмены, деньги за купленные билеты полностью вернут, говорится в заявлении.

"Мы начнем разбирать стенды. Финансовые последствия для всех вовлеченных сторон значительные, и их надо оценить в ближайшие недели. Одно точно — стоимость уже купленных билетов будет возвращена", — отмечается в заявлении.

Генеральный директор Женевского автосалона Мэттью Риз заявил на брифинге, что следующее шоу пройдет с 4 по 14 марта 2021 года.

"Шоу не отложено, а отменено на 2020 год. Потому что подобную организацию невозможно отложить на две недели или три месяца. Это настолько большая работа, вовлечено свыше 1000 человек. Так что вновь в этом году невозможно будет его организовать", — сказал он.

"Финансовые последствия здесь, в Женеве, ложатся на кантон. Мы всегда ожидаем, что траты на две недели салона составят от 200 до 250 миллионов. Для нас, как организаторов, финансовое бремя также составляет пару миллионов. Мы пока не делали оценку, так как для нас это не было приоритетом, но мы проведем это в ближайшие дни", — также сказал Риз.

По словам организаторов, они также не будут проводить прямую трансляцию презентации автомобиля года, или других новинок, так как для этого понадобится присутствие на месте свыше 1000 человек, что запрещено опубликованным в пятницу декретом правительства Швейцарии.