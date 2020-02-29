МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Правоохранители начали проверять все девять железнодорожных вокзалов Москвы, аэропорты Внуково и Шереметьево, а также телецентр "Останкино" после получения анонимных сообщений о "минировании", все объекты работают в штатном режиме, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"После получения анонимных сообщений об угрозах взрыва проводятся проверки на всех железнодорожных вокзалах Москвы, аэропортах Внуково, Шереметьево и телецентре "Останкино", — сказал собеседник агентства.

По его словам, все объекты продолжают работать в штатном режиме.