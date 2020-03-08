МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Российские водители, начиная с 8 марта, могут вносить информацию о договоре каско на обратную сторону полиса ОСАГО, при этом заключать для этого договор каско отдельно не потребуется.

Ранее пресс-служба Банка России сообщила, что соответствующее указание ЦБ РФ зарегистрировано Минюстом.

Во время годового отчета правительства в Госдуме 17 апреля прошлого года депутат Вячеслав Лысаков высказал идею создания комбинированного полиса для автовладельцев, сочетающего в себе обязательную "автогражданку" и добровольное каско. Тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев счел идею "интересной" и предложил над ней поработать — прежде всего, выяснить, не возникнет ли здесь законодательных противоречий.

В сообщении ЦБ отмечалось, что изменения позволят сделать заключение договора каско удобнее для потребителей и страховых компаний. Такая возможность может быть предоставлена страховщиком при покупке как бумажного, так и электронного полиса ОСАГО. Документ вступает в силу 8 марта 2020 года — по истечении 10 дней после дня официального опубликования.

Пресс-служба при этом уточняла, что оформленный таким образом полис каско должен подходить под ряд требований: он должен включать в себя риски утраты (гибели) или повреждения транспортного средства, а также может предусматривать франшизу, которая, однако, не должна превышать 20% от страховой суммы.

Вдобавок к этому, срок действия договора каско должен совпадать со сроком действия договора ОСАГО, а если прекращается действие полиса обязательной "автогражданки", то вместе с ним прекращается и действие добровольного каско. В то же время договор каско можно будет расторгнуть, не расторгая договора ОСАГО.