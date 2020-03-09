МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Ситуация с курсом рубля негативно скажется на ценах на товары, связанные с импортом, но пока говорить, когда и насколько могут увеличиться цены на автомобили, преждевременно, заявили РИА Новости директор по маркетингу и связям с общественностью "ММС Рус" (официальный дистрибьютор Mitsubishi Motors в России) Илья Никоноров и представитель Nissan в РФ.

"Безусловно, текущая ситуация с курсом рубля негативно отразится на ценообразовании продуктов, которые так или иначе связаны с импортом. На данный момент преждевременно говорить о том, насколько и когда цены будут изменены, нужно выждать и посмотреть, на каком уровне стабилизируется российский рубль", — сказал Никоноров в ответ на вопрос, ожидает ли компания роста цен на автомобили на фоне ситуации с рублем и планирует ли их увеличивать.

"Также немаловажным фактором является то, как поведут себя конкуренты — мало кто решится в текущей ситуации на безоглядное повышение цен", — добавил он.

"Мы не будем принимать скоропалительных решений. Будем смотреть за рынком. Только в случае дальнейшего роста бивалютной корзины и подъема цен конкурентами будет рассматриваться возможное повышение цен", — сообщил РИА Новости представитель Nissan в РФ.

В BMW же отметили, что будут вынуждены поднять цены, если ситуация с рублем не изменится. "Если такой курс зафиксируется на продолжительное время, то, конечно, мы будем вынуждены поднять цены", — сообщил собеседник агентства.

Курс рубля на рынке Forex в понедельник рухнул к доллару и евро после 30%-ного обвала на рынке нефти. По состоянию на 14.42 мск курс доллара составлял 74,88 рубля, евро — 85,50 рубля. При этом в ходе торгов евро доходил до 86,09 рубля, доллар — до 75,67 рубля.