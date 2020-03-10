МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" на фоне распространения коронавируса разрешила пассажирам без штрафных санкций изменить маршрут, даты или вернуть билеты в/из городов Италии и Израиля, а также возможность без штрафов изменить маршрут и даты билетов в/из Германии, Испании, Франции, сообщается на сайте компании.

"Пассажирам с билетами в/из пунктов Италии и Израиля с датами вылета с 10 марта по 31 мая 2020 года включительно, разрешается: оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость за приобретенный билет (в том числе после однократного переоформления); однократное изменение вылета на любую дату не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) с сохранением первоначальных пунктов отправления/назначения и класса обслуживания; изменение маршрута на любые рейсы "Аэрофлота" с вылетом не позднее 31 декабря 2020 без взимания штрафа за переоформление, но с соблюдением остальных правил применения тарифов (возможна доплата разницы тарифов)", — говорится в сообщении.

"Кроме того, "Аэрофлот" предоставляет пассажирам с билетами на рейсы в/из городов Германии, Испании, Франции возможность без штрафов изменить маршрут и даты путешествия", — отмечается на сайте.

"Аэрофлот" с 12 марта сокращает частоту полетов в Израиль с 35 до 14 рейсов в неделю, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что в стране вводится двухнедельный карантин для всех прибывающих из-за границы на фоне распространения в мире коронавируса.

"С 12 марта сокращаем частоту с 35 до 14 рейсов в неделю", — сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос, будут ли какие-то изменения в полетах компании в Израиль после решения страны о карантине на две недели для всех прилетевших из-за границы.