МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Экспорт легковых автомобилей из России в январе 2020 года снизился на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 5,2 тысячи единиц, импорт сократился на 25% — до 9,9 тысячи машин, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Доходы РФ от экспорта нефти в январе выросли на 0,6%, от экспорта газа упали на 41%

При этом в стоимостном выражении экспорт легковых автомобилей снизился на 12,7% — до 67,7 миллиона долларов, импорт — на 25,7%, до 266 миллионов долларов.

Экспорт грузовых автомобилей вырос на 56,7% — до 600 штук, а в стоимостном выражении — на 20,9%, до 14,2 миллиона долларов. Импорт грузовых автомобилей снизился на 26,6% — до 1,1 тысячи единиц, при этом в стоимостном выражении импорт сократился на 37,3% — до 81,4 миллиона долларов.

Экспорт легковых автомобилей из России в 2019 году вырос на 16,7% — до 109,4 тысячи единиц, импорт — на 3,2%, до 302,5 тысячи машин, сообщала ранее ФТС.