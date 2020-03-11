Skoda отзывает более 5,7 тыс авто в РФ из-за возможных проблем с указателями поворота
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. "Фольксваген груп рус", официальный представитель Skoda на российском рынке, отзывает 5742 автомобиля Skoda Superb II в России из-за возможных проблем с указателями поворота, сообщается на сайте Росстандарта.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2013-2015 годах.
"Причина отзыва транспортных средств: вследствие недостаточной чувствительности функции контроля работы указателей поворота при некоторых обстоятельствах может быть не распознан отказ переднего указателя поворота, и бортовой компьютер не выдает водителю уведомление о возникшей неисправности", — говорится в сообщении Росстандарта.
Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить машины в ближайший дилерский центр для ремонта.
Уточняется, что на транспортных средствах будет проведено обновление программного обеспечения блока управления бортовой сети. Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.
https://1prime.ru/business/20200311/831056544.html