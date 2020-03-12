МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Стоимость аннулированных бронирований туров в Россию на фоне коронавируса с марта по май 2020 года составила не менее 500 миллионов рублей, свидетельствуют подсчеты аналитической службы Ассоциации туроператоров России (АТОР). Поток авиапассажиров в Китае в феврале из-за коронавируса сократился на 84,5%

Как заявила АТОР, потери во въездном туризме РФ, которые может понести отрасль из-за оттока туристов и срыва летнего сезона на фоне коронавируса, возможно станут сильнейшим ударом по турбизнесу за последние 20 лет.

"Туроператоры полагают, что въездной туризм сейчас как никогда нуждается в господдержке: потеря летнего сезона, которая уже начинает просматриваться, может стать серьезнейшим ударом по отрасли за последние 20 лет", — считают в АТОР.

Российские туроператоры по въездному туризму сообщают о практически полной остановке продаж туров в РФ. Как отмечает АТОР, причины — в распространении коронавируса в странах Европы и Азии и в принимаемых в России мерах по недопущению его распространения.

Наибольшее число аннулирований замечено на азиатском рынке. Помимо групп из Китая и Южной Кореи, есть отмены из Вьетнама, Индонезии, Японии.

На втором месте страны Ближнего Востока.

На третьем — Европа.

Многие туристические группы еще готовы ехать в Россию, но в сокращенном виде — по 10 человек вместо 35.

"Зарубежные туроператоры и туристы уже аннулируют ранее забронированные туры в Россию. На данный момент, по подсчетам участников рынка, общая сумма аннулированных туров составляет примерно 500 миллионов рублей. Речь идет об отмене поездок для примерно 15 тысяч иностранных туристов в период с марта по май 2020 года", — пишет АТОР.

Ассоциация добавляет, что пока туроператоры говорят об упущенном доходе туротрасли, о реальных потерях можно будет говорить уже в мае-июне.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.