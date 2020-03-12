МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. АвтоВАЗ отзывает 12,2 тыс машин Lada Vesta, Xray и Largus из-за возможных проблем с вакуумным усилителем тормозов, говорится в сообщении Росстандарта.

"Росстандарт информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва 12192 транспортных средств марки Lada Vesta, Xray, Largus. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с сентября 2019 года по настоящее время, с VIN-кодами согласно приложению. Причиной отзыва транспортных средств является проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя тормоза", — говорится в сообщении.

Отмечается, что уполномоченные представители изготовителей "АвтоВАЗа" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить машину в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ по замене обратного клапана вакуумного усилителя тормоза, которые будут осуществляться бесплатно для владельцев.