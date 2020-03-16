ПАРИЖ, 16 мар — ПРАЙМ. Французский автопроизводитель Renault приостанавливает производственную активность на своих площадках во Франции до нового распоряжения, говорится в сообщении компании.

Сообщается, что такие меры приняты в рамках защиты персонала от распространения коронавируса, а также в соответствии с требованиями французских властей.

"Эта приостановка промышленной деятельности касается 12 площадок и 18 тысяч сотрудников во Франции", — отмечается в релизе. В том, что касается производства в других европейских странах, ситуация зависит от конкретных обстоятельств в этой стране.

Также Renault Retail Group в своем аккаунте в Twitter сообщила о приостановке продажи автомобилей.

Ранее автомобильный концерн Peugeot-Citroen принял решение вплоть до 27 марта закрыть все производящие автомобили заводы в Европе из-за распространения нового коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, большинство выздоровели, более 6,4 тысячи человек скончались.

Число подхвативших коронавирус во Франции, по последним данным, составляет 5,4 тысячи человек, 120 заболевших скончались, в стране объявлен третий уровень эпидемии.