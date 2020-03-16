МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Сеть магазинов "Вкусвилл" предупреждает о сбоях в приложении заказа продуктов и возможном увеличении времени ожидания доставки, это связано с ростом числа заказов на фоне коронавируса, говорится в сообщении ритейлера.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в понедельник сообщила, что в России уже зафиксировано 93 случая коронавирусной инфекции, четверо пациентов уже выздоровели, 79 находятся в стационаре.

"В связи с обстановкой с коронавирусом количество заказов на доставку так резко возросло, что наше приложение "Вкусвилл Экспресс" сбоит и возможно существенное увеличение времени ожидания доставки. Мы оказались не готовы к такому количеству заказов, и поэтому просим у вас прощения за все неполадки доставки "Вкусвилл Экспресс", — говорится в сообщении.

Компания указывает, что ее магазины пополняются продуктами каждый день. "Если вам можно выходить из дома, то не сомневайтесь, у нас не пустые полки в магазинах! И даже если вчера чего-то не было, то сегодня ваш любимый продукт наверняка ждет в обычном месте", — добавляет сеть.

На выходных к своим клиентам обратился онлайн-гипермаркет продуктов питания "Утконос", компания допустила задержки в доставке товаров из-за роста спроса в последние дни. В понедельник торговая сеть "Перекресток" (входит в X5 Retail Group) сообщила о временном увеличении сроков и минимальной суммы заказа в своем интернет-магазине на фоне роста числа заказов в последние дни.

"Вкусвилл" позиционирует себя как сеть по продаже продуктов для здорового питания. Выручка компании в 2019 году превысила 1,3 миллиарда долларов, под ее управлением находится порядка 1,2 тысячи магазинов в 27 городах России. По данным "БИР Аналитик", основатель ритейлера Андрей Кривенко владеет 1,79% в ООО "Вкусвилл", бенефициаром 86,05% является Евгений Лисицын, еще 12,16% — у структуры фонда Baring Vostok.

В свою очередь, онлайн-гипермаркет продуктов питания "Утконос" не наблюдает перебоев с отгрузкой ему продукции на склад или дефицита товаров на фоне коронавируса, сообщил "Прайм" коммерческий директор "Утконос Онлайн" Михаил Толоконников.

"На сегодняшний день перебоев с отгрузками товаров на склад нет, поставки проходят в штатном режиме. Дефицита товаров у нас не фиксируется", — сказал Толоконников.

Кроме того, по его словам, ритейлер на сегодняшний день не получал сообщений со стороны поставщиков, связанных с повышением уровня цен. "О планах по изменению действующей политики ценообразования сейчас речь не идет", — добавил собеседник агентства. Он также указал, что компания регулярно работает над процессами, направленными на максимальную доступность ассортимента на онлайн-витрине. В текущей ситуации штатные действия ритейлера позволяют обеспечивать наличие всей товарной матрицы.

На выходных "Утконос" обратился к своим клиентам с сообщением, в котором допустил задержки в доставке товаров из-за роста спроса в последние дни. Толоконников подтвердил, что на данный момент спрос действительно повышен, а сроки доставки заказов увеличены.

"Сейчас увеличен горизонт доставки до двух недель, а ранее заказ можно было оформить не более чем на одну неделю вперед. Мы рассматриваем различные варианты, которые позволят сохранить уровень обслуживания покупателей, доверяющих нам, и которые позволят увеличить эффективность обработки заказов", — сказал он.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в понедельник сообщила, что в России уже зафиксировано 93 случая коронавирусной инфекции, четверо пациентов уже выздоровели, 79 находятся в стационаре.