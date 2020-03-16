МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на заседании в понедельник на фоне скачка валютных курсов принял решение обнулить пошлины на ввоз в ЕАЭС электромобилей до конца 2021 года, сообщила комиссия.

"ЕЭК принял решение обнулить ставку ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза на отдельные виды моторных транспортных средств с электрическими двигателями (позиция 8703 80 000 2 ТН ВЭД ЕАЭС)", — говорится в сообщении.

Как отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, эту меру предлагается установить "с учетом скачка курсов национальных валют" и отсутствия внутреннего производства, а также для создания стимулов по формированию необходимой инфраструктуры.

"Нулевая ставка будет действовать по 31 декабря 2021 года включительно и применяться при импорте электромобилей в ЕАЭС как юридическими, так и физическими лицами. Решение вступает в силу через 30 календарных дней с даты официального опубликования", — говорится в сообщении.

Как отметили в ЕЭК, таможенные пошлины на электромобили в ЕАЭС уже обнуляли. Такая мера действовала с 15 сентября 2016 года по 31 августа 2017 года включительно.