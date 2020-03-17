МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Выпуск легковых автомобилей в России в январе-феврале 2020 года снизился на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 212 тысяч единиц, следует из сообщения Росстата.

При этом в феврале производство упало на 12% к февралю 2019 года, но выросло на 25,2% к январю 2020 года, следует из статистики. Абсолютных показателей Росстат не приводит.

Выпуск автобусов массой до пяти тонн снизился за отчетный период на 10,5%, до 2,1 тысячи штук. В феврале показатель снизился на 13,3% в годовом выражении, но в месячном вырос в 2,4 раза.

Выпуск автобусов массой более пяти тонн в январе-феврале вырос на 45,1% — до 1,9 тысячи единиц. В феврале показатель вырос на 59,1% к февралю прошлого года и в 2,7 раза — к январю 2020 года, говорится в сообщении Росстата.

Выпуск грузовиков за обозначенный период снизился на 13,7% в годовом выражении, до 14,1 тысячи машин. В феврале этот показатель снизился на 14,3% в годовом выражении, но вырос по отношению к январю 2020 года в 2,7 раза, также говорится в статистике ведомства.